لبنان

قائد الجيش يستقبل السفير الصيني

Lebanon 24
07-07-2021 | 08:14
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قائد
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير الصيني في لبنان السيد Qian MINJIAN يرافقه الملحق العسكري العميد Zheng YUCHONG ، وجرى التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
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جوزيف عون

السفير الصيني

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