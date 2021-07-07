قائد الجيش يستقبل السفير الصيني

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير الصيني في لبنان السيد Qian MINJIAN يرافقه الملحق العسكري العميد Zheng YUCHONG ، وجرى التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.