لبنان

وزارة المالية: لا علاقة لنا بمستحقات شركات تقديم الخدمات والصيانة

Lebanon 24
07-07-2021 | 08:54
A-
A+
Doc-P-840514-637612702341116184.jpg
Doc-P-840514-637612702341116184.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توضيحاً لما تتداوله بعض وسائل الإعلام، صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة المالية البيان التالي:

في ما خص موضوع مؤسسة كهرباء لبنان وشركات تقديم الخدمات والصيانة، إن وزارة المالية تؤكّد بأن لا علاقة لها بتاتاً بموضوع مستحقات ودفع شركات تقديم الخدمات والصيانة برايم ساوث، MEP BUS، دباس، مراد و KVA وليست الجهة المخوّلة لدفع هذه المستحقات، وإن الجهة المسؤولة عن المستحقات والدفع هي مؤسسة كهرباء لبنان ومصرف لبنان تبعاً لعقد أبرمته مع تلك الشركات.

وتفيد وزارة المالية بأن دورها يقتصر على إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان كفالتها بفتح الاعتمادات المستنديّة لشراء المحروقات من فيول وغاز أويل لزوم المؤسسة وذلك بموجب القوانين التي تتيح لها بذلك.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2021-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2021-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2021-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2021-07-07
11:05 | 2021-07-07
10:58 | 2021-07-07
10:53 | 2021-07-07
10:48 | 2021-07-07
10:45 | 2021-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website