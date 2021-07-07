لبنان

المكتب الإعلامي في اللبنانية: الحفاظ على الثوابت الوطنية هو نبراس عمل الجامعة

Lebanon 24
07-07-2021 | 10:07
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 أصدر المكتب الإعلامي للجامعة اللبنانية بيانا أكد فيه "التزام الجامعة بالثوابت الوطنية"، مشيرا الى "ان هذه الثوابت هي نهج الجامعة إدارة، وأساتذة، وطلابا، وهي نبراس عمل الجامعة منذ تأسيسها.

وأوضح البيان أنه و"عطفا على البيان السابق الصادر عنه، يعيد تأكيد التزام الجامعة بالقوانين والانظمة اللبنانية الخاصة بمقاطعة العدو الاسرائيلي، وأن الجامعة وفي اطار مشاركتها في مؤتمر الامارات الدولي لطب الاسنان (ايدك دبي 2021) ومعرض طب الاسنان العربي قد اتخذت كافة التدابير ذات الصلة بموضوع مقاطعة العدو الاسرائيلي".

وأشار المكتب الاعلامي إلى "أن دور الجامعة وغاية تأسيسها هما التنشئة الوطنية وتنمية الالتزام بالمبادىء والقيم والثوابت الوطنية، وهذا ما تحرص عليه ادارة الجامعة في جميع مشاركاتها الأكاديمية الدولية".
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