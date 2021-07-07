لبنان

اخماد حريق في طرابلس (صور)

Lebanon 24
07-07-2021 | 09:57
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عمل فوج اطفاء طرابلس على اخماد حريق اتى على منزل في منطقة القلمون. 
 


وقد تمكنت فرق الاطفاء من السيطرة على الحريق واخماده دون سقوط اصابات والاضرار اتت مادية.
 
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