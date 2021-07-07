اخماد حريق في طرابلس (صور)

عمل فوج اطفاء طرابلس على اخماد حريق اتى على منزل في منطقة القلمون.





وقد تمكنت فرق الاطفاء من السيطرة على الحريق واخماده دون سقوط اصابات والاضرار اتت مادية. وقد تمكنت فرق الاطفاء من السيطرة على الحريق واخماده دون سقوط اصابات والاضرار اتت مادية.