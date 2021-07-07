فعاليات معرض الكتاب 47 في طرابلس: وفود وأمسية شعرية وتوقيع كتب

تستمر فعاليات معرض الكتاب 47 الذي تقيمه الرابطة الثقافية في قاعاتها في طرابلس لليوم السابع على التوالي، حيث استقبل رئيسها الدكتور رامز الفري النائب في عضو كتلة "الوسط المستقل" الدكتور علي درويش الذي أثنى على "هذا العمل الجبار في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها لبنان على كافة الصعد"، مشيرا الى أن هذه "التظاهرة الثقافية والاقتصادية تعطي فسحة أمل للبنانيين عامة والطرابلسيين خاصة".كما استقبل وفدا من هيئة التنسيق للعمل الانمائي ضم: محمد زيادة، عبد العزيز المقدم، ماجد عيد ورجاء هرموش، وكان عرض لكافة الامور التي تهم المدينة وأهلها.ومن الزوار وفد من لجنة الاسير يحيى سكاف ضم: جمال سكاف، خضر سكاف، والدكتور جميل قاسم الذي قدم لفري مؤلفه الذي يتحدث عن سيرة الاسير سكاف من ولادته وحتى اعتقاله، ووفدا من لقاء الاحد الثقافي.أمسية شعريةكما أقيمت أمسية شعرية للشعراء: الدكتور وداد الايوبي، سعد الدين شلق، خليل سمعان وكرم سلوم، وقدم لهم زين الدين ديب.توقيع كتبوتم التوقيع على الكتب الآتية:"من كل واد عبرة" للمهندس عزام حدبا، في جناح صندوق الاحلام."مواعيد فكر وكلمة" للدكتور عماد الفغالي، في جناح منتدى شاعر الكورة الخضراء."غلالة الشمس" للدكتورة سحر حيدر، في جناح منتدى شاعر الكورة الخضراء."تراتيل السواقي" للشاعر غسان نفاع، في جناح منتدى شاعر الكورة الخضراء."محطات" للشاعرة حسنة عباس، في جناح جمعية "الوفاق" الثقافية."هويات معاصرة" للدكتور جان توما، في جناح مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية."جول فيرن خيال على ورق تحول الى حقيقة" للاعلامية كارينا ابو نعيم، في جناح مكتبة السائح.ديوان بعنوان "كمشات شعر" للشاعر وليد نجم، في جناح منتدى شاعر الكورة الخضراء عبد الله شحادة الثقافي.يذكر أن المعرض مستمر حتى الاحد 11 الحالي، يوميا من الساعة الثالثة وحتى الثامنة مساء، في قاعات الرابطة شارع الثقافة - طرابلس.