فريد الخازن: لتضرب الدولة بيد من حديد وتوقف عمليات تهريب البنزين وتؤمن المادة للبنانيين

غرد النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "يجب اقفال محطات البنزين من ال 7 صباحا الى ال 7 مساء وفتحها ليلا رحمة بالناس.

يجب اقفال محطات البنزين

من ٧صباحاً الى ال٧مساءً

وفتحها ليلاً رحمة بالناس،#لا لزحمة السير القاتلة# — Farid Haykal El Khazen (@FaridHaykalElKh) July 7, 2021



وقال في تغريدة اخرى: ‏"ويبقى على الدولة اللبنانية حل واحد ونهائي بأن تضرب بيد من حديد وتوقف عمليات تهريب البنزين وتؤمن هذه المادة للبنانيين". وقال في تغريدة اخرى: ‏"ويبقى على الدولة اللبنانية حل واحد ونهائي بأن تضرب بيد من حديد وتوقف عمليات تهريب البنزين وتؤمن هذه المادة للبنانيين".