لبنان

فريد الخازن: لتضرب الدولة بيد من حديد وتوقف عمليات تهريب البنزين وتؤمن المادة للبنانيين

Lebanon 24
07-07-2021 | 10:48
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غرد النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "يجب اقفال محطات البنزين من ال 7 صباحا الى ال 7 مساء وفتحها ليلا رحمة بالناس.
 


وقال في تغريدة اخرى: ‏"ويبقى على الدولة اللبنانية حل واحد ونهائي بأن تضرب بيد من حديد وتوقف عمليات تهريب البنزين وتؤمن هذه المادة للبنانيين".
 
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