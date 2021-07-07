فريد الخازن: لتضرب الدولة بيد من حديد وتوقف عمليات تهريب البنزين وتؤمن المادة للبنانيين

يجب اقفال محطات البنزين
من ٧صباحاً الى ال٧مساءً
وفتحها ليلاً رحمة بالناس،#لا لزحمة السير القاتلة#
— Farid Haykal El Khazen (@FaridHaykalElKh) July 7, 2021
يجب اقفال محطات البنزين
ويبقى على الدولة اللبنانية حلّ واحد ونهائي
بأن تضرب بيد من حديد وتوقف عمليات
تهريب البنزين وتؤّمن هذه المادة للبنانيين.#لا_لزحمة_السير_القاتلة
— Farid Haykal El Khazen (@FaridHaykalElKh) July 7, 2021
ويبقى على الدولة اللبنانية حلّ واحد ونهائي
بأن تضرب بيد من حديد وتوقف عمليات
تهريب البنزين وتؤّمن هذه المادة للبنانيين.#لا_لزحمة_السير_القاتلة