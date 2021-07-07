السفارة السعودية ودار الفتوى كرما 120 حافظا للقرآن في عرسال

أقامت "حلقات البيت المعمور" و"مركز ذو النورين" احتفال تخريج 120 حافظا وحافظة للقرآن الكريم في بلدة عرسال، برعاية سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت، وبإشراف السفير وليد بن عبدالله بخاري وبالتعاون مع دار الفتوى في بعلبك الهرمل.حضر الحفل مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح، الشيخ ياسير بن عبدالله البابطين ممثلاً السفير وليد بخاري، رئيس مؤسسات أزهر البقاع الشيخ الدكتور علي الغزاوي، مخاتير وفاعليات دينية واجتماعية.وأشار المفتي الصلح إلى أن "المملكة العربية السعودية كان شعبها المحب لفعل الخير السباق لدعم حلقات تحفيظ القرآن الكريم، وجاءت اليوم بالصفةالرسمية لتكرم الحفظة والبالغ عددهم 120، وقد عودتنا المملكة دائما على العطاء والخير ودعم الشعوب".أضاف: "أفئدة الناس تهوى إلى مكة والمدينة في هذه الأيام المباركة، وأفئدة أهل مكة والمملكة تهوى إلى حفاظ كتاب الله في عرسال والبقاع اللبناني، وأن أول حرف أنزل وقرئ من القرآن الكريم في مكة، وها هم حفاظنا في عرسال وبعلبك يحفظون الأمانة ويسيرون على هدي النبي المصطفى، وحمى الله المملكة حكومة وشعبا برعايتهم لكتاب الله عبر سفير المملكة العربية السعودية السفير وليد البخاري ممثلا بالشيخ ياسر البابطين".ثم تحدث الشيخ أحمد المزوق عن مكانة حفظة القرآن الكريم، وشكر المملكة والسفارة على جهودهم.وشدد الشيخ الغزاوي على فضائل حفظ القرآن، وقال: "نشكر المملكة العربية السعودية الشقيقة على هذه المبادرة الطيبة"وختاما وزعت الجوائز على الحفاظ، والدروع التكريمية للمفتي الصلح، السفير بخاري، والشيخ الغزاوي.