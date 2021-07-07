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لبنان
محافظ البقاع عمم على المعنييين البقاء على جهوزية تامة لمكافحة اي حرائق قد تندلع جراء موجة الحر
Lebanon 24
07-07-2021
|
11:05
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اتصل محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة بالمدير الاقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية، وأعطى تعليماته للبقاء على جهوزية تامة لمواجهة الحرائق التي قد تنشب بسبب موجة الحر التي تضرب لبنان، بحسب تقديرات مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني ومصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة.
كما عمم على البلديات كافة للبقاء على جهوزية تامة ايضا ومؤازرة الدفاع المدني عند الإقتضاء، ولتكليف الشرطة البلدية للمراقبة والمتابعة في حال حصول اي افتعال للحرائق لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق مفتعليها.
ودعا المواطنين الى "تجنب اضرام النيران بالقرب من الاحراج والبساتين والغابات، حفاظا على الثروة الحرجية والممتلكات الخاصة والعامة".
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