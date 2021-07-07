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لبنان
ارتفاع في عداد كورونا... كم بلغ اليوم؟
Lebanon 24
07-07-2021
|
18:49
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 546366 ،كما تم تسجيل حالتي وفاة.
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