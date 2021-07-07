لبنان

ارتفاع في عداد كورونا... كم بلغ اليوم؟

Lebanon 24
07-07-2021 | 18:49
A-
A+
Doc-P-840549-637612808824375569.jpg
Doc-P-840549-637612808824375569.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 546366 ،كما تم تسجيل حالتي وفاة.
مواضيع ذات صلة
الموجة الثالثة حتمية.. كورونا: "دلتا" في لبنان إلى الذروة بأيلول
lebanon 24
07/07/2021 21:17:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"عداد كورونا" في لبنان.. ما جديد الإصابات والوفيات؟
lebanon 24
07/07/2021 21:17:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: تسجيل 207 إصابات جديدة بـ"كورونا" في لبنان والعدد التراكمي للحالات 545570
lebanon 24
07/07/2021 21:17:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"عدّاد كورونا" في لبنان يواصل تسجيل الإصابات.. ماذا عن الوفيات؟
lebanon 24
07/07/2021 21:17:05 Lebanon 24 Lebanon 24

كورونا

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2021-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2021-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2021-07-07
14:06 | 2021-07-07
14:04 | 2021-07-07
13:44 | 2021-07-07
13:41 | 2021-07-07
13:38 | 2021-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website