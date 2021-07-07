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لبنان
عبد الصمد:متحور دلتا صار بلبنان خلينا نرجع نتشدد بالاجراءات الوقائية
Lebanon 24
07-07-2021
|
11:57
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غردت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد عبر "تويتر": "متحور دلتا من فيروس كورونا صار بلبنان، خلينا نرجع نتشدد بالاجراءات الوقائية".
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