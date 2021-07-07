عبد الصمد:متحور دلتا صار بلبنان خلينا نرجع نتشدد بالاجراءات الوقائية

غردت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد عبر "تويتر": "متحور دلتا من فيروس كورونا صار بلبنان، خلينا نرجع نتشدد بالاجراءات الوقائية".