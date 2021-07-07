لبنان

عبد الصمد:متحور دلتا صار بلبنان خلينا نرجع نتشدد بالاجراءات الوقائية

Lebanon 24
07-07-2021 | 11:57
A-
A+
Doc-P-840550-637612810829210124.jpg
Doc-P-840550-637612810829210124.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غردت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد عبر "تويتر": "متحور دلتا من فيروس كورونا صار بلبنان، خلينا نرجع نتشدد بالاجراءات الوقائية".
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون استقبل وزيرة الاعلام منال عبد الصمد وعرض معها الاوضاع العامة والواقع الإعلامي ووضع تلفزيون لبنان
lebanon 24
07/07/2021 21:17:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عون اطلع من وزيرة الاعلام على نتائج اجتماع وزراء الاعلام العرب
lebanon 24
07/07/2021 21:17:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الاعلام: حماية حرية الصحافة والرأي والتعبير من أولويات وزارة الإعلام
lebanon 24
07/07/2021 21:17:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الاعلام عزت ادارة تلفزيون لبنان بفاتشيه سروريان
lebanon 24
07/07/2021 21:17:12 Lebanon 24 Lebanon 24

منال عبد الصمد

وزيرة الاعلام

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2021-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2021-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2021-07-07
14:06 | 2021-07-07
14:04 | 2021-07-07
13:44 | 2021-07-07
13:41 | 2021-07-07
13:38 | 2021-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website