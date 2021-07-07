أدوية مخبأة في صيدلية.. هذا ما جرى في ضهر العين

اقتحم محتجون صيدلية للأدوية في منطقة ضهر العين، وأكدوا أنهم "عثروا داخلها في الطابق العلوي المجهز للسكن على غرف تحتوي كميات كبيرة من الأدوية مفقودة في الصيدليات، ومنها: للضغط والالتهابات وخافض الحرارة والسعال.وطالبوا "وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن والأجهزة الأمنية والرقابية بالتدخل فورا وإجراء المقتضى اللازم وتوزيع الأدوية على الصيدليات، لأن الناس يعانون ولا يجدون الدواء".