لبنان

أوهانيان عرضت مع أبو جودة كيفية تنمية العمل الشبابي والرياضي في محافظة البقاع

Lebanon 24
07-07-2021 | 12:18
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استقبلت وزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فارتينيه أوهانيان محافظ البقاع كمال أبو جودة.

وخلال اللقاء، تم التباحث في الأوضاع العامة والهموم اليومية المعيشية التي يعاني منها المواطن اللبناني.

كما تم التطرق إلى كيفية تنمية العمل الشبابي والرياضي في محافظة البقاع.
المصدر: الوكالة الوطنية
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