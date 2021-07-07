أوهانيان عرضت مع أبو جودة كيفية تنمية العمل الشبابي والرياضي في محافظة البقاع

استقبلت وزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فارتينيه أوهانيان محافظ البقاع كمال أبو جودة.وخلال اللقاء، تم التباحث في الأوضاع العامة والهموم اليومية المعيشية التي يعاني منها المواطن اللبناني.كما تم التطرق إلى كيفية تنمية العمل الشبابي والرياضي في محافظة البقاع.