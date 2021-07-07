رفع سرعة وحجم استهلاك اشتراكات زبائن الإنترنت التابعة لأوجيرو؟

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس طلال حواط في بيان، أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وافق ورئيس مجلس الوزراء المستقيل الدكتور حسان دياب استثنائيًّا على الطلب الذي تقدم به الوزير حواط، لتجديد رفع سرعة وحجم استهلاك اشتراكات زبائن الإنترنت التابعة للوزارة/أوجيرو على الشبكة المحلية والتخفيض على السعات الدولية والمحلية الإضافية المطلوبة من شركات الانترنت وشركات نقل المعلومات الخاصة وذلك لغاية 30/9/2021، لدعم المواطنين الذين يسيرون أعمالهم من مكان إقامتهم بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من جراء جائحة فيروس كورونا، على أن يعرض الموضوع لاحقًا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية".ولفت البيان إلى أن "حواط أمل من شركات نقل المعلومات والإنترنت الخاصة أن تنقل هذا التخفيض إلى المشتركين على شبكاتهم على غرار المشتركين مع أوجيرو".