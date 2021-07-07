لبنان

سكاكين وآلات حادة في عبرا...هذا ما حصل

Lebanon 24
07-07-2021 | 12:34
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وقع مساء اليوم إشكال بين عائلتين في منطقة عبرا شرق مدينة صيدا تطور إلى تضارب واستخدام آلات حادة وسكاكين. 
وعلى الاثر تدخل الجيش وعمل على تطويق الإشكال.
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