سكاكين وآلات حادة في عبرا...هذا ما حصل

وقع مساء اليوم إشكال بين عائلتين في منطقة عبرا شرق مدينة صيدا تطور إلى تضارب واستخدام آلات حادة وسكاكين.

وعلى الاثر تدخل الجيش وعمل على تطويق الإشكال.