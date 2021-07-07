لبنان

أثناء تواجده في معرض للكتاب بطرابلس...اقترب منه مجهولان وهذا ما فعلاه!

Lebanon 24
07-07-2021 | 12:36
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أقدم شخصان مجهولان على طعن المدعو "م.ح" بسكين وذلك أثناء تواجده على "استاند" خلال معرض للكتاب بمركز الرابطة الثقافية في طرابلس ليفرا بعدها إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وأفادت المصادر أن الإشكال ناتج عن تلاسن تخلله تدافع بين الطرفين. 

وقد نقل المصاب إلى مستشفى الإسلامي للعلاج وعلى الفور حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًأ بالحادثة.

وقد عرف لاحقاً أن الجريح حالته مستقرة.
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