مريضة بحاجة إلى عملية جراحية عاجلة في القلب... وعائلتها تناشد

ناشدت عائلة السيدة سهى الحسن، أهل الخير بالمساعدة لتقديم التبرع لإجراء عملية جراحية عاجلة لقريبتهم، حيث أفادت إدارة مستشفى المنلا أن المريضة بحاجة إلى عملية لورم في القلب مع تسكير ثقب، وتبلغ تكلفة العملية نحو ٣٠٠٠ دولار أميركي.وناشدت ممن يريدون التبرع والمساعدة للتواصل على الرقم:70199365التفاصيل في الإفادة (الصورة)