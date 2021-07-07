لبنان

مريضة بحاجة إلى عملية جراحية عاجلة في القلب... وعائلتها تناشد

Lebanon 24
07-07-2021 | 19:54
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ناشدت عائلة السيدة سهى الحسن، أهل الخير بالمساعدة لتقديم التبرع لإجراء عملية جراحية عاجلة لقريبتهم، حيث أفادت إدارة مستشفى المنلا أن المريضة بحاجة إلى عملية لورم في القلب مع تسكير ثقب، وتبلغ تكلفة العملية نحو ٣٠٠٠ دولار أميركي.



وناشدت ممن يريدون التبرع والمساعدة للتواصل على الرقم:
70199365

التفاصيل في الإفادة (الصورة)
 
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