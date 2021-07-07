البزري: هكذا يتم تطويق المتحوّر "دلتا"

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري للـmtv أن تطويق المتحوّر "دلتا" يكون عبر التشدّد على المطار وعودة وزارة الصحة إلى العزل ومتابعة حالات المخالطين.