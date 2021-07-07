لبنان

البزري: هكذا يتم تطويق المتحوّر "دلتا"

Lebanon 24
07-07-2021 | 20:25
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أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري للـmtv أن تطويق المتحوّر "دلتا" يكون عبر التشدّد على المطار وعودة وزارة الصحة إلى العزل ومتابعة حالات المخالطين.
 
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