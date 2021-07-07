إلى أهالي الشمال...اقرأوا هذا الخبر عن الصيدليات

أعلن صيادلة الشمال، توقفهم عن العمل اليوم، احتجاجاً على التعديات التي طالت زملاءهم، وقال الصيادلة في بيان اليوم:"يستنكر صيادلة الشمال الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الجسم الصيدلاني وتحميله مسؤولية انقطاع الادوية من قبل البعض الذين ينفذون أعمالهم بعد تهديدات متلفزة مع تحديد الزمان والمكان المستهدف وكل ذلك على مرأى ومسمع من القوى الأمنية دون أن يقوموا باي تدخل لوقف هذه الاعتداءات المدانة جملة وتفصيلأ.وبناء عليه فإننا نعلن التوقف عن العمل غدًا الخميس ٨/٧/٢٠٢١ احتجاجًا على التعدي على زملائنا.ونناشد وزير الداخلية وضع حد لهذه الاعتداءات والاعمال المشينة على وجه السرعة وإلا فإننا سوف نضطر اسفين إلى إعلان الإضراب المفتوح حفظًا لأرواحنا وممتلكاتنا وكراماتنا إلى حين تأمين الحماية لنا لنتمكن من أداء عملنا الإنساني على إكمل وجه".