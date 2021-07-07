لبنان

نقابة صيادلة لبنان: على القوى الأمنية حماية المؤسسات الصيدلانية

Lebanon 24
07-07-2021 | 14:04
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اشارت نقابة صيادلة لبنان في بيان الى انه "رغم كل تحذيراتنا السابقة في شأن تفلت الوضع الأمني في الصيدليات ومستودعات الأدوية، لم تستمع الجهات الأمنية المختصة إلى صرخاتنا ولم تتخذ أي تدابير ملموسة لحماية الصيدليات ومستودعات الأدوية من الاعتداءات المتكررة وأعمال السطو التي تطالها. وآخر تلك الاعتداءات كان إقدام بعض الأشخاص اليوم على اقتحام مستودع شركة Adam pharmaceutical الكائن في مدينة طرابلس وسرقة كل محتوياته من الأدوية والمستحضرات الطبية بعد قيامهم بتهديد المستخدمين بقوة السلاح".

أضافت: "حضرات المسؤولين، لا يجوز أن يمر هذا الحادث الأمني الخطير بطياته وأبعاده مرور الكرام، لا سيما أن الأوضاع تتجه إلى المزيد من التفلت يوما بعد يوم، في ظل غياب شبه تام للجهات المعنية بحفظ الأمن والاستقرار".

ولفتت النقابة الى انها "أطلقت صرخة مدوية وأخيرة للقوى الأمنية لتتفضل وتقوم بدورها في حماية الملكيات الخاصة على كامل الأراضي اللبنانية، لا سيما المؤسسات الصيدلانية حتى تتمكن تلك الأخيرة من الاستمرار بالقيام بدورها وتأمين حاجات المواطنين من الادوية وغيرها من المقومات الأساسية للحياة، وإلا سنضطر آسفين الى الإقفال نهائيا حفاظا على سلامتنا وسلامة موظفينا".
المصدر: الوكالة الوطنية
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