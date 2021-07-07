لبنان

سامي الجميّل: هذه المنظومة السياسية عمدت لإفشال كل المساعي لإنقاذ لبنان

Lebanon 24
07-07-2021 | 14:26
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سامي الجميّل عبر "تويتر": هذه المنظومة السياسية عمدت على إفشال كل المساعي لإخراج لبنان من الكارثة الاقتصادية والاجتماعية فأضاعت الفرص المعروضة من مؤتمر سيدر وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي
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سامي الجميل

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