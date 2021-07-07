لبنان

أبو الحسن: لقرارٍ سريع بإفراغ البواخر قبل العتمة الشاملة

Lebanon 24
07-07-2021 | 14:33
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غرد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر": "على وزارة الطاقة والحكومة ومصرف لبنان إتخاذ قرار سريع لإفراغ البواخر، لبنان يتجه الى العتمة الشاملة مما ينذر بفوضى عارمة لا أحد يدرك نتائجها، إحذروا التمادي بمسلسل القهر للناس الذي سيولّد إنفجارا إجتماعيا أكيدا لكن ليس أكيدا ان دويه سيوقظ ضمائر المعطلين الغارقين في سبات عميق".
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