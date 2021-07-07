لبنان

الخارجية الأميركية توجه رسالة إلى القادة اللبنانيين

Lebanon 24
07-07-2021 | 15:52
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أكّدت وزارة الخارجية الأميركية أنّه "على القادة اللبنانيين إظهار ليونة لتشكيل حكومة تطبق إصلاحات لإنقاذ الاقتصاد المتدهور".

جاء ذلك في مؤتمر للمتحدّث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إلى واشنطن حيث يجري لقاءات مع مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى. 
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