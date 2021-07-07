الحريري يحسمها نحو الاعتذار

كشفت مصادر مطلعة عبر "السياسة" الكويتية أن "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اتخذ قراره بالاعتذار عن تشكيل الحكومة وأبلغه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي طلب منه ان يتم الاتفاق على بديل كي يكون هناك حد ادنى من حكومة توافقية لانه يكفي البلد مشاكل إضافية والدخول في الفوضى.وأضافت المصادر: "الاتفاق على بديل عن الحريري غير مؤمن حتى الآن وهو يكمل مشاوراته وليس بوارد تغطية أي بديل"، مشيرة إلى أن "الاعتذار مسألة توقيت فقط".