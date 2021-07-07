قطر مستمرّة في دعم لبنان

قالت مصادر سياسية لـ "السياسة" الكويتية أن "وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن، أكد للمسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم، استمرار دعم بلاده، من أجل تجاوز العقبات التي تعترض تأليف الحكومة، وأن الدوحة لن تقصر في مد يد العون لكل ما يطلب منها، وهي تعتبر أن حل الأزمة اللبنانية يجب أن يكون داخلياً، بعيداً من أي محاولات خارجية لإملاء الحلول على اللبنانيين".