لبنان

أزمة التشكيل متواصلة.. المساعي تدور في حلقة مفرغة

Lebanon 24
07-07-2021 | 17:48
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حظي سفر السفيرتين الاميركية والفرنسية في لبنان إلى المملكة العربية السعودية، باهتمام ومتابعة لافتة لمعرفة الغاية منه، وما اذا كان بهدف وقف قرار الاعتذار والمباشرة بسلسلة تحركات على مستوى عربي ودولي لاعادة تحريك ملف تشكيل الحكومة، ام انه بدافع تقديم مساعدات انسانية للبنان.
وأشارت المصادر عبر "اللواء" الى ان "كل هذه المساعي، ما زالت تدور في حلقة مفرغة بسبب عدم تجاوب الفريق الرئاسي مع رغبتهم واصرارهم على التشبث بالشروط والمطالب غير الواقعية، ما عطل هذه المحاولات وأبقى ازمة تشكيل الحكومة متواصلة والجهود المبذولة بلا جدوى حتى الساعة".
المصدر: اللواء
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