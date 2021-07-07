حبيش ل"اللواء": قرار الاعتذار خيار قائم لكن لا شيء نهائياً بعد

قال عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش لـ"اللواء" بعد اجتماع الحريري بنواب الكتلة: "ان قرار الاعتذار خيار قائم لكن لا شيء نهائياً بعد، والرئيس الحريري سيجري مزيداً من الاتصالات خلال الاسبوعين المقبلين لجوجلة الافكار والآراء لتقرير الموقف".