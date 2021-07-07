لبنان

حبيش ل"اللواء": قرار الاعتذار خيار قائم لكن لا شيء نهائياً بعد

Lebanon 24
07-07-2021 | 18:09
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قال عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش لـ"اللواء" بعد اجتماع الحريري بنواب الكتلة: "ان قرار الاعتذار خيار قائم لكن لا شيء نهائياً بعد، والرئيس الحريري سيجري مزيداً من الاتصالات خلال الاسبوعين المقبلين لجوجلة الافكار والآراء لتقرير الموقف".
المصدر: اللواء
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