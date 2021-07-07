تعديل قانون الانتخابات البلدية

إفتتح مجلس النواب التحضير للانتخابات النيابية من خلال تعديل قانون البلديات والسماح لرئيس البلدية بالانفاق بموجب بيان او فاتورة حتى سقف عشرة ملايين ليرة بدلاً من ثلاثة، وللمجلس البلدي حتى خمسين مليون ليرة بدلاً من عشرة؛ ويُنتظر ان تستكمل هذه الخطوة بتحويل عائدات الصندوق البلدي المستقل للمباشرة بصرفها.

(نداء الوطن)