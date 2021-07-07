"فرحان" بتعيينه

يُجاهر احد اعضاء المجلس الدستوري بالامتيازات التي حصل عليها بفعل تعيينه معتبراً انه استطاع مع زملائه فرض الحصول على ارقام مميزة من ثلاثة ارقام بدلاً من اربعة، كما انه اصبح على تواصل دائم مع المرجعيات السياسية في طائفته لمناقشة القرارات وطلب الخدمات، بالاضافة الى استفادته من الاشراف على الرسائل العلمية في كليات الحقوق ومناقشتها بثوب المجلس الدستوري الذي تبلغ كلفته الف دولار.

(نداء الوطن)