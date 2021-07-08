لبنان

الحريري بطور اعداد تشكيلة جديدة

Lebanon 24
08-07-2021 | 06:02
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مصادر الرئيس فؤاد السنيورة اكدت لـ"الديار": الرئيس الحريري مستمر وهو بطور اعداد تشكيلة لتقديمها الى رئيس الجمهورية!

وبحسب مصادر مشاركة في اجتماع "كتلة المستقبل"، فقد صارح الحريري نوابه بما بلغته الامور ، مشددا على انه لم يعد باستطاعته الاكمال بمشهد اذلال الناس في حياتهم اليومية وابسط متطلبات معيشتهم، وكذلك لم يعد قادرا على ان يكون جزءا من الكباش الحاصل ولو «على انقاض وطن»، بحسب تعبيره مؤكدا ان الامور مفتوحة على كل الاحتمالات.
وعلم ان هنالك رأيين داخل الكتلة فبعضهم نصح الحريري بتقديم تشكيلة فالاعتذار اذا رفضت فيما البعض الاخر ينصحه بالاعتذار ووضع رئيس الجمهورية امام الامر الواقع.
وقد جدد الحريري خلال الاجتماع رمي كرة التعطيل لدى رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر.
نقاشات اجتماع كتلة المستقبل في بيت الوسط لم ينته لاي قرار حاسم او موحد فاتفق المجتمعون على ابقاء اجتماعاتهم مفتوحة.
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