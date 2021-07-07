"احتمال تشكيل الحكومة وارد"

قالت اوساط مطلعة على جو الرئيس بري عبر "الديار" ان اجواء الاعتذار موجودة عند الحريري وهو احتمال وارد، لكن الوارد ايضا نجاح التشكيل بعد دخول عوامل خارجية على الخط في محاولة لانقاذ الوضع وابرزها زيارة الوزير القطري وما سمعه ولاسيما في بعبدا من ان رئيس الجمهورية يؤيد مبادرة الرئيس بري ، لافتة الى راس الدبلوماسية القطرية كان مهتما بالاستفسار عن مبادرة رئيس مجلس النواب وعما تواجهه من عوائق.