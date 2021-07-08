اسبوع حاسم امام الحريري

أفادت مصادر بيت الوسط في اتصال مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية ان أمام الرئيس المكلف سعد الحريري "أسبوعا حاسما لإعلان خياره النهائي باتجاه الاعتذار من عدمه، وهو أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري بهذا القرار، وذلك بعد ان يكون انتهى من لقاءاته مع هيئة الرئاسة في تيار المستقبل والمجلس التنفيذي لقيادات وكوادر التيار والطلب اليهم شرح الموقف الشارع السني الذي يرفض الاعتذار، لأنه من الواضح ان فريق العهد لا يريد التعاون معه حتى في حال قدم تشكيلة حكومة من 24 وزيرا من دون ثلث معطل، فلن يقبلها رئيس الجمهورية ميشال عون ولن تحصل على ثقة تكتل لبنان القوي".المصادر استبعدت ان يقوم الحريري بزيارة الى بعبدا في الايام المقبلة، وهو كذلك يرفض ان يسمي احدًا لرئاسة الحكومة.