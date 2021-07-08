لبنان

الحريري ينتظر الضوء الاخضر من بري... الاعتذار وارد في أي لحظة

Lebanon 24
08-07-2021 | 06:27
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عاد الحديث جدياً عن نية رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة، وهو الأمر الذي قد يحسمه "ضوء أخضر" من داعمه الأكبر رئيس البرلمان نبيه بري، والاتفاق استباقياً على الخطوات اللاحقة، خصوصاً على صعيد اختيار البديل.
وقال مصدر مطلع على المشاورات الحكومية، لـ"العربي الجديد"، إن الحريري متمسّك بصيغة الـ24 وزيراً وبالتشكيلة التي وضعها، وعلى هذا الأساس سيقدّم اعتذاره فوراً في حال رفضها الرئيس اللبناني ميشال عون. وأوضح المصدر ذاته، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن الحريري يعيد ويؤكد أن عون لا يزال متمسكاً بالثلث المعطّل ولا يحيد عنه.
من جهته، اكتفى مصدر مسؤول مقرّب من رئيس البرلمان بالقول، لـ"العربي الجديد"، إن "الحريري لم يحسم قرار الاعتذار بعد، لا شيء نهائياً حتى الساعة، ولقاء الرئيس المكلف ورئيس مجلس النواب نبيه بري وارد جداً بأي لحظة، وسيتطرق حتماً إلى نتائج جميع المشاورات والاحتمالات والمسارات".
 
(العربي الجديد)
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