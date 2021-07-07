هذا ما كشفه نائب"مستقبلي"

كشف عضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم في حديث الىان الرئيس المكلف إما يتقدم بتشكيلة حكومية في اليومين المقبلين، أو يذهب الى الاعتذار الاسبوع المقبل.نجم أشار الى ان الحريري شرح لكتلة المستقبل وجهة نظره مما يحصل، مبقياً على اجتماعات الكتلة مفتوحة، ومتابعة الاجتماعات مع الهيئات القيادية والمكاتب الحزبية في التيار ليشرح لهم قبوله التكليف على قاعدة أنه المرشح الطبيعي لرئاسة الحكومة وليس بهدف العودة الى رئاسة الحكومة أو تحد لأحد، لافتا الى أن الاجواء غير مشجعة بسبب تعنت العهد وابلغهم بأنه قام بمروحة اتصالات داخلية وخارجية ولاقى ترشيحه لرئاسة الحكومة صدى ايجابيا لدى معظم قادة العالم لكن الواضح ان العهد لا يريد التعامل معه، ولذلك يفضّل الاعتذار لأنه يرفض اتهامه بوصول البلد الى ما وصل إليه.