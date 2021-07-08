خطوة قضائية لافتة وسرّية للبيطار نهاية تموز

يتابع المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بالتزامن مع إطلاقه مسار الإدعاءات والإستدعاءات ضد عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين بجناية القصد الإحتمالي وجنحة الإهمال والتقصير، التحضيرات لتنفيذ أرضية محاكاة "مسرح جريمة الإنفجار" أو ما يعرف ب "simulation".

وبحسب مصدر قضائي، "فإن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي وعناصر من أجهزة أمنية أخرى، يقومون بالإعداد اللوجستي لهذه المحاكاة التي من المتوقع أن تنفذ آواخر شهر تموز الجاري، مع توجه لدى القاضي البيطار لإمكانية الإستعانة بخبراء فرنسيين إذا دعت الحاجة، لاستكمال هذا الإعداد اللوجستي، مع الإشارة الى أن تنفيذ المحاكاة سيكون ضمن إجراء سري بعيداً عن أعين كاميرات وسائل الإعلام".

وأشار المصدر القضائي عينه الى"أن البيطار ، وعلى عكس ما تردد، لم ينجز جلسات الإستماع الى كل الشهود، إذ أن التوسع في التحقيق يكشف مرة بعد أخرى شهوداً لم يسبق أن تم استدعاؤهم سابقاً للإستماع الى إفاداتهم".