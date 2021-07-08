رسالة أمل من شركة شحن إلى اللبنانيين بهذا الاتجاه

يلاحظ العابرون بسياراتهم مقابل القاعدة للبحرية للجيش في وسط بيروت ورشة ترميم ناشطة جدا لمقر شركة الشحن البحري CGM التي تضررت بشكل شبه كامل جراء انفجار مرفأ بيروت.

وفي المعلومات ان الشركة الفرنسية الرائدة في عالم الشحن والمملوكة من لبنانيين قررت اعتماد تاريخ الرابع من آب المقبل، موعدا لاعادة افتتاح مكاتبها في بيروت "في رسالة امل الى اللبنانيين"، وفق ما تقول مصادر.