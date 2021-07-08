وفد "قواتي" في بكركي اليوم.. ستريدا جعجع: المملكة مفضلة على لبنان

يوفد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع إلى الصرح البطريركي في بكركي وفداً رفيع المستوى من الحزب برئاسة النائب ستريدا جعجع للمشاركة في احتفال صدور كتاب "علاقة البطريركيّة المارونيّة بالمملكة العربيّة السعوديّة" للأباتي أنطوان ضو الأنطوني الذي سيقام عند الساعة 11:00 من قبل الظهر، ويضم الوفد: نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني، الوزيرة السابقة مي الشدياق، النواب: بيار بو عاصي، جورج عقيص، أنطوان حبشي، زياد الحواط، ماجد إيدي أبي اللمع، جوزيف اسحق وشوقي الدكاش والوزير السابق ملحم الرياشي.

وفي هذا الإطار، أكّدت النائب جعجع رداً على سؤال في اتصال هاتفي مع إذاعة "لبنان الحر" أن "المملكة العربيّة السعوديّة لطالما كانت مفضلة على لبنان وأصرّت على مرّ التاريخ ألا تكون طرفاً مع فئة ضد فئة أخرى".

ولفتت إلى أن "المملكة كانت مفضلة على لبنان عند نهاية الحرب الأهليّة حيث كان لها فضل كبير في إعادة إعمار لبنان، كما أنها اليوم تحتضن مئتي ألف لبناني ونحن نعلم تماماً ماذا يعني احتضان المملكة للبنانيين خصوصاً في هذا الظرف الاقتصادي المالي النقدي المزري الذي نمر فيه في لبنان".

وشددت النائب جعجع على أننا "كحزب سياسي نشكر المملكة العربيّة السعوديّة من خلال سفيرها في لبنان الأخ وليد البخاري على أخذ القرار أن تطلّ في هذا الظرف الصعب في لبنان من بوابة بكركي وما تمثل من مرجعيّة وطنيّة لجميع اللبنانيين وذلك من خلال هذا الحدث الكبير الذي تحضنه بكركي اليوم".