لبنان

وفد "قواتي" في بكركي اليوم.. ستريدا جعجع: المملكة مفضلة على لبنان

Lebanon 24
08-07-2021 | 02:26
A-
A+
Doc-P-840731-637613339266142595.jpg
Doc-P-840731-637613339266142595.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يوفد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع إلى الصرح البطريركي في بكركي وفداً رفيع المستوى من الحزب برئاسة النائب ستريدا جعجع للمشاركة في احتفال صدور كتاب "علاقة البطريركيّة المارونيّة بالمملكة العربيّة السعوديّة" للأباتي أنطوان ضو الأنطوني الذي سيقام عند الساعة 11:00 من قبل الظهر، ويضم الوفد: نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني، الوزيرة السابقة مي الشدياق، النواب: بيار بو عاصي، جورج عقيص، أنطوان حبشي، زياد الحواط، ماجد إيدي أبي اللمع، جوزيف اسحق وشوقي الدكاش والوزير السابق ملحم الرياشي.
وفي هذا الإطار، أكّدت النائب جعجع رداً على سؤال في اتصال هاتفي مع إذاعة "لبنان الحر" أن "المملكة العربيّة السعوديّة لطالما كانت مفضلة على لبنان وأصرّت على مرّ التاريخ ألا تكون طرفاً مع فئة ضد فئة أخرى".
ولفتت إلى أن "المملكة كانت مفضلة على لبنان عند نهاية الحرب الأهليّة حيث كان لها فضل كبير في إعادة إعمار لبنان، كما أنها اليوم تحتضن مئتي ألف لبناني ونحن نعلم تماماً ماذا يعني احتضان المملكة للبنانيين خصوصاً في هذا الظرف الاقتصادي المالي النقدي المزري الذي نمر فيه في لبنان".
وشددت النائب جعجع على أننا "كحزب سياسي نشكر المملكة العربيّة السعوديّة من خلال سفيرها في لبنان الأخ وليد البخاري على أخذ القرار أن تطلّ في هذا الظرف الصعب في لبنان من بوابة بكركي وما تمثل من مرجعيّة وطنيّة لجميع اللبنانيين وذلك من خلال هذا الحدث الكبير الذي تحضنه بكركي اليوم".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2021-07-08
05:09 | 2021-07-08
05:00 | 2021-07-08
04:45 | 2021-07-08
04:44 | 2021-07-08
04:40 | 2021-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website