لبنان دخل مرحلة المتحور "دلتا".. هل يقفل المطار؟

أكد رئيس اللجنة الوطنية لادارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، في حديث الى "صوت كل لبنان"، ان لبنان دخل في مرحلة المتحور "دلتا"، ولكن اقفال مطار رفيق الحريري الدولي ليس خيارا في الوقت الراهن.

وشدد البزري على أنه رغم وجود حالات مصدرها داخلي، الّا أن المطار مصدر جدي للمتحور دلتا ويجب متابعة الإجراءات المتخذة فيه، لافتاً الى أنه حتى الساعة تستطيع وزارة الصحة أن تتقصى الحالات المصابة والمخالطين، مع ضرورة تنفيذ إجراءات الحجر والعزل التي اعتمدت سابقاً.

وأعلن أن المستشفيات شهدت وصول بعض الإصابات اليها، إلّا أن الضغط عليها ليس كبيراً، خصوصاً أن هناك مناعة مجتمعية نسبية لا بأس بها.

وحذّر البزري من عدم اتخاذ ضوابط جدية وارتفاع عدد الحالات، لأن المستشفيات فقدت الكثير من قدراتها المادية والبشرية والتشخيصية والدوائية.

وردًا على سؤال عمّن سيتمكنون من الحصول على شهادة تلقيح، أوضح البزري أنه في القطاعين العام والخاص أشرفت الوزارة على عملية التلقيح وبالتالي لا مشكلة في الحصول على الشهادة، وكذلك الأمر بالنسبة الى طلاب الجامعات.