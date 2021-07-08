جريح بطلق ناري على احدى المحطات في فنيدق

تطور اشكال ليلا على احدى محطات الوقود في بلدة فنيدق إلى عراك وتضارب تبعه اطلاق نار في الهواء، ما تسبب بإصابة شخص من التابعية السورية، لا علاقة له بالاشكال، فتم نقله الى مستشفى الحبتور في بلدة حرار، وحالته حرجة، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".وتدخلت شرطة البلدية لفض الاشكال وحضرت دورية من قوى الامن الداخلي وباشرت التحقيقات.