زحمة السير على اوتوستراد الدامور بسبب ارتال السيارات المتوقفة امام محطات البنزين

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان زحمة السير تفاقمت على الاوتوستراد الساحلي في منطقة الدامور بسبب ارتال السيارات المتوقفة امام محطات البنزين التي امتدت من المسرب الشرقي للاوتوستراد الى مفرق الشوف، وسط استياء المواطنين.كما شهد المسرب الغربي لاوتوستراد الجية زحمة خانقة بسبب صفوف السيارات امام محطات الوقود.