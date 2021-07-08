لبنان

الطقس صاف مع استقرار في درجات الحرارة.. ماذا عن نهاية الأسبوع؟

Lebanon 24
08-07-2021 | 03:53
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.

التفاصيل، طقس صيفي رطب على الساحل وحار نسبيا في المناطق الجبلية والداخلية اللبنانية خلال الأيام المقبلة.
ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24 و33 درجة).

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى دون تعديل على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد نسبة الشعور بالحر. كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية والمسائية.

الجمعة: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.

السبت: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.

الأحد: صاف الى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع حيث تتخطى معدلاتها الموسمية خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية كما تنشط الرياح احيانا.

- الحرارة على الساحل من 24 الى 33 درجة، فوق الجبال من 17 الى 29 درجة، في الداخل من 17 ال 38 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.
- الانقشاع:جيد على الساحل يسوء محليا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85 %
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.
- الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 5,33
- ساعة غروب الشمس: 19,52
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