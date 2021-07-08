لبنان

"تسبح عخير".. إرشادات وقائية لتجنّب حوادث غرق الأطفال

Lebanon 24
08-07-2021 | 03:53
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نشرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر حسابها على "تويتر" صورة تتضمن مجموعة إرشادات وقائية ينبغي اتباعها تجنباً لحوادث غرق الأطفال.
وأرفقت المديرية منشورها بهاشتاغ "تصبح عخير". 
 
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