لبنان

وزني يلتقي دوكان.. وهذا ما دار بينهما

Lebanon 24
08-07-2021 | 11:40
A-
A+
Doc-P-840762-637613413377065903.jpg
Doc-P-840762-637613413377065903.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني السفير المكلف بتنسيق المساعدات الدولية في لبنان، بيار دوكين. تم البحث خلال الاجتماع في موضوع أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الثالث الذي سيتم تنظيمه في باريس في الشهر الحالي لدعم الشعب اللبناني في حضور عدد من رؤساء الدول والحكومات.

وتطرّق البحث إلى الإجراءات الآيلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمرّ بها لبنان وكيفية تضافر الجهود لضمان نجاح المؤتمر.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:45 | 2021-07-08
07:39 | 2021-07-08
07:28 | 2021-07-08
07:19 | 2021-07-08
07:14 | 2021-07-08
07:07 | 2021-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website