وزني يلتقي دوكان.. وهذا ما دار بينهما

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني السفير المكلف بتنسيق المساعدات الدولية في لبنان، بيار دوكين. تم البحث خلال الاجتماع في موضوع أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الثالث الذي سيتم تنظيمه في باريس في الشهر الحالي لدعم الشعب اللبناني في حضور عدد من رؤساء الدول والحكومات.وتطرّق البحث إلى الإجراءات الآيلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمرّ بها لبنان وكيفية تضافر الجهود لضمان نجاح المؤتمر.