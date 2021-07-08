الدعم القطري وصل.. 70 طنا من المواد الغذائية هبة للجيش

أعلنت السفارة القطرية في بيروت في بيان، انه "في إطار استمرار دعم دولة قطر للبنان وشعبه الشقيق للخروج من الازمة الراهنة، واعلانها عن دعم الجيش ب 70 طنا من المواد الغذائية شهريا لمدة عام، وصلت بتاريخ اليوم 8/7/2021 طائرة تابعة للقوات الجوية الاميرية القطرية الى مطار رفيق الحريري الدولي محملة ب 70 طنا من المواد الغذائية هبة للجيش اللبناني.وكان في استقبال الطائرة وفد ديبلوماسي من السفارة القطرية ووفد عسكري من قيادة الجيش".