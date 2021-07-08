لبنان

الدعم القطري وصل.. 70 طنا من المواد الغذائية هبة للجيش

Lebanon 24
08-07-2021 | 05:20
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أعلنت السفارة القطرية في بيروت في بيان، انه "في إطار استمرار دعم دولة قطر للبنان وشعبه الشقيق للخروج من الازمة الراهنة، واعلانها عن دعم الجيش ب 70 طنا من المواد الغذائية شهريا لمدة عام، وصلت بتاريخ اليوم 8/7/2021 طائرة تابعة للقوات الجوية الاميرية القطرية الى مطار رفيق الحريري الدولي محملة ب 70 طنا من المواد الغذائية هبة للجيش اللبناني.

وكان في استقبال الطائرة وفد ديبلوماسي من السفارة القطرية ووفد عسكري من قيادة الجيش".
 
 
 
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