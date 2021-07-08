لبنان

إليكم هذه الارشادات الوقائية لتجنّب حوادث الغرق (صورة)

Lebanon 24
08-07-2021 | 12:36
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عممت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ارشادات وقائية لتجنّب حوادث الغرق.
 
الارشادات في الصورة أدناه:
 
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