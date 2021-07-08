مع دخولنا مرحلة دلتا.. تعميم من "الطيران المدني" حول الاجراءات المتعلقة بالركاب القادمين الى لبنان

وجاء في التعميم:

صدر عن المديرية العامة للطيران المدني تعميم حمل الرقم 28/2، موجه الى جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الارضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي، حول الاجراءات المتعلقة بالركاب القادمين الى لبنان ابتداء من 12 /7/ 2021.