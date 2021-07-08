لبنان

عون: لبنان يرغب بالتمديد لليونيفيل واستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

Lebanon 24
08-07-2021 | 05:55
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أكد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان أن "لبنان يرغب بالتمديد لليونيفيل من دون تعديل في المهمة والعديد، واستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية من دون شروط مسبقة".
 

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