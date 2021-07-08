بعد تهديده المرضى والثوار... دعوة قضائية بحقه



انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي لبلبل الثورة وخالد الديك وعدد من الثوار في طرابلس يعلنون فيه انهم توجهوا الى النيابة العامة لرفع دعوة على الصيدلي نزيه دبوسي بتهمة التحريض على القتل والتخطيط لقتل الثوار.

وكان الصيدلي دبوسي، نشر تسجيلا صوتيا له يهدد فيه بإطلاق النارعلى المرضى والثوار.