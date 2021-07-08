لبنان

هكذا فارق الحياة

Lebanon 24
08-07-2021 | 12:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشاب طارق السيد من مخيم عين الحلوه بسبب سقوط الواح خشبية عليه اثناء تأدية عمله.
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