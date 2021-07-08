لبنان

القصيفي نعى جوزف حردان: برحيله تنطوي صفحة مشرقة في تاريخ الصحافة الرياضية

Lebanon 24
08-07-2021 | 06:12
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نعى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، في بيان "أحد فرسان الصحافة اللبنانية جوزف حردان، الذي كبا بعد تسعين عاما أمضى معظمها بين المحابر والملاعب مراسلا ومحللا ومحررا رياضيا في جريدتي "النهار" و"الاوريان لوجور". وقال :"برحيل جوزف حردان تنطوي صفحة مشرقة في تاريخ الصحافة الرياضية اللبنانية والعربية، وهو الذي تميز بحضوره المتألق وذكائه المتقد وسرعة بديهته ونكتته وأسلوبه الساخر في مواجهة المواقف الحرجة".

أضاف القصيفي :"كان قريبا من رؤساء الإتحادات الرياضية والأندية الكبرى ومستشارا لبعضها أو عضوا في مجالس ادارتها. وكان خبيرا عليما ، بأسرار الرياضة اللبنانية وكواليسها وأخبار إدارييها ولاعبيها.

عرفته منذ زمن بعيد وربطت بيننا نحن الأثنين صداقة كبيرة ترسخت مع الأيام. وعندما أدركه المرض والعجز انسحب بهدوء مخلفا الذكر الطيب والحميد والذكريات الحلوة التي لا تنسى".

وختم:"ها هو يعود إلى إهمج، مسقط الرأس، أرض المنابت والجذور، معانقا ترابها المقدس، ليرد هانئا في رعاية سيدة الشير. رحم الله جوزف حردان رحمة واسعة، وأفسح له في جنات النعيم صحبة الأبرار القديسين، والهم عائلته جميل الصبر والعزاء. وليكن ذكره مؤبدا".
 
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