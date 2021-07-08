القاضي ميرزا يتقدم بشكوى ضد مواقع الكترونية

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان النائب العام التمييزي السابق القاضي سعيد ميرزا تقدم، بدعوى أمام النيابة العامة التمييزية، ضد 3 مواقع الكترونية، وكل من يظهره التحقيق، بجرائم القدح والذم والافتراء، على خلفية نشرها "أخبارا كاذبة" تتضمن أسماء لبنانيين متورطين بـ"نهب المال العام"، وزعمت أن "القاضي سعيد ميرزا، يملك 300 مليون دولار جناها من ابتزاز الناس خلال سنوات توليه مهام النيابة العامة التمييزية".وطلب ميرزا استجواب المدعى عليهم وتوقيفهم واحالتهم على المرجع القضائي المختص لمحاكمتهم، وقد أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الشكوى على مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية لإجراء التحقيقات اللازمة وإفادته بالنتيجة.